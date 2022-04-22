再添12例中重症！半數沒打疫苗 90歲女肺炎併呼吸窘迫

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增3859例確診個案，其中3766例本土、93例境外移入個案。指揮官陳時中表示，相較昨日單日破3000名確診個案，今天確診數共增加了百分之26。另新增12例中、中度個案，其中11人中症、1人重症，半數都沒打疫苗，呼籲年紀大的長輩儘速接種。