再添12例中重症 90歲女性肺炎併呼吸窘迫 沒打過疫苗 14:142022/04/22 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新增12例本土中度/重度以上個案說明(圖／指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再添12例中重症！半數沒打疫苗 90歲女肺炎併呼吸窘迫 訂閱影音： 中時新聞網 新冠肺炎疫情延燒，國內今新增3859例確診個案，其中3766例本土、93例境外移入個案。指揮官陳時中表示，相較昨日單日破3000名確診個案，今天確診數共增加了百分之26。另新增12例中、中度個案，其中11人中症、1人重症，半數都沒打疫苗，呼籲年紀大的長輩儘速接種。 新增12例本土中度/重度以上個案說明(圖／指揮中心提供) 北市議員籲首長輪流答詢、參與會議 避免集體染疫風險 開放遶境卻停辦急救課程 醫愣「這是高級救命術」 網怒了 #呼吸窘迫 #中重症 #肺炎 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆中正國中今全校停課 社會科老師教11班爆確診 10:302022/04/22 生活 拒送餐上樓！外送工會批政府耍流氓 籲成立外送國家隊 11:362022/04/22 生活 彰化大埔派出所再爆1染疫 累計2警確診 10:492022/04/22 生活 莫德納新推二價疫苗加強劑 號稱更能抗 Omicron 05:122022/04/22 健康 蘆竹員警確診燒不停 今再添1人確診 11:042022/04/22 生活 楊志良宣布申請進口一千萬份快篩劑 籲指揮中心快核准 12:422022/04/22 政治 即日起上路！移工確診要通報勞政機關 14:012022/04/22 生活 疫情燒進總統府！2士兵爆確診 蔡英文、賴清德狀況曝 13:212022/04/22 政治 台灣淨零排放協會 推動碳中和 04:102022/04/22 產業特刊 「3劑令」重創旅遊業 國民黨：指揮中心草率決策造成三輸 12:152022/04/22 政治 疫情擴大 今傳近4000例 指揮中心下午說明 11:282022/04/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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