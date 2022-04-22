中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，因應國內COVID-19疫情發展，為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日(4月22日)起調整全國住宿式長照機構訪客管理措施，重點說明如下：

一、臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣：除例外情形暫停探視。例外情形如下：

(1)住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。

(2)其他經機構評估有必要探視者。

二、除臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣以外縣市：依以下三、四規定有條件開放探視。

三、訪客未完成COVID-19疫苗追加劑達14 天（含）以上者，應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）陰性證明。曾經確診COVID-19，解除隔離且距發病日未滿3個月者，可免除篩檢。

四、一般訪客優先安排在公共區域會面；不具備活動能力無法自行下床行動或單人房室之住民，可進入住民住房探視。

前述探視應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」辦理，包括落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

指揮中心表示，將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，鼓勵機構工作人員與住民儘速接種追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，並鼓勵使用臺灣社交距離APP，確保工作人員及住民健康安全。