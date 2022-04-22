為落實企業社會責任及永續共好的經營理念，台灣高鐵（2633）與林務局合作舉辦「共植美好」低碳永續行動。選在4/22世界地球日，於高鐵桃園站、台中站及左營站同步發送3,600株寶島原生樹苗給旅客。

此外，台灣高鐵也將認養位於雲林西螺及屏東恆春的兩處林地，預計於5月5日將由台灣高鐵董事長江耀宗親自帶領同仁至雲林西螺埔心段種樹造林。植樹可減碳增氧，改善地球溫室效應，希望藉此廣邀各界一起關懷土地、共植美好。

台灣高鐵22日於桃園、台中、左營站各送出1,200株寶島原生樹苗，民眾反應踴躍。桃園站發送的樹苗包括萊特氏越橘、鳳凰山茶、鐵冬青、桃金孃；台中站為野牡丹藤、山黃梔、金毛杜鵑、燈稱花；左營站則是桃金孃、金門赤楠、蘭嶼羅漢松、鵝掌藤。

樹苗均使用環保可分解的紙漿育苗盆盛裝，以純回收紙漿纖維製成，旅客可將育苗盆連同樹苗放到未來要放置的大盆裡面，環保又方便。

為響應政府「2050淨零碳排」目標，台灣高鐵同步宣示企業林地認養三年造林計畫。本次認養雲林西螺埔心段1.35公頃及屏東恆春5公頃兩處林地。其中雲林西螺預計種植台灣欒樹、台灣樹蘭、苦楝、白水木、草海桐、黃槿等台灣原生樹種。高鐵公司表示，林地位置離海岸線不遠，且緊鄰高鐵路線，在此造林不但有吸碳固碳的功用，更有助防風定砂、減少揚塵，並構築綠色廊道，守護台灣土地與高鐵營運安全。

台灣高鐵表示，這次「共植美好」低碳永續行動發送、種植的樹苗都是台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣的氣候環境，且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。

希望藉此推廣台灣原生植物栽植，增加大眾對台灣原生植物的認識。值此春暖花開時節，歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，同時也在心田種下環保的種子，讓台灣未來綠意盎然，環境生態永續發展。