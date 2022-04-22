安捷航空完成交通部民航局營運審查，即將取得普通航空業許可證，確定4月底正式展開營運。在從事飛航訓練將近8年後，安捷將觸角延伸至觀光旅遊，首波將主打台東空中遊覽行程，給旅客全新角度領略台東之美。

安捷22日攜手旅行業者，在台東縣政府陪同下，宣布問鼎觀光旅遊市場。安捷航空董事長高健祐表示，安捷長期培育專業航空駕駛人才，對台東空域又極為孰悉，歷經1年半的仔細籌畫，率先登場的空中遊覽，將是安捷打響在觀光旅遊市場的第一炮。

高健祐指出，台東縣長期致力推廣各式空中活動，在縣政府積極輔導下，台東已然成為全國空中活動最多元、最成熟的地方縣市之一，除了享譽海內外的台灣國際熱氣球嘉年華、飛行傘，更有全台唯一的飛行訓練體驗，如今再增添空中遊覽的全新選擇，台東天空熱鬧非凡。

為了布局空中休憩市場，安捷航空2021年11月自義大利飛機製造商Tecnam引進全球最新款的雙引擎P2012客機，該款客機通過國際民航組織（ICAO）及歐盟航空安全總署（EASA）認證，最適合投入空中遊覽等空域活動執行，不論在性能或安全係數等表現上都有傑出表現，遠勝於國際普遍用於空中遊覽的單引擎舊式航空器。

此外，為了提供遊客最佳的體驗效果，安捷航空特別邀請知名主持人聶雲獻聲錄製語音導覽，用獨特的磁性嗓音娓娓道來各景點的歷史與特色風貌，更為每一個景點製作專屬背景音樂，提供絕佳的聲音及視覺饗宴，給乘客宛如身歷其境的感受。

獨家代理安捷空中遊覽項目的新悅旅行社，尤其看好後續空中休憩的市場商機。新悅旅行社執行長王志瑞指出，空中遊覽在國內屬於藍海市場，極具發展潛能，但有能力搶攻這塊旅遊市場的業者極其有限，加上體驗價格居高不下，成為極少數人才能享受的休閒活動。

王志瑞表示：「安捷有專業駕駛人才、最適合的航空器，又在最孰悉的場域，台東本身則保有全台最美、最豐富、最原始的天然景觀，加上定價平實，等於集所有優勢於一身，讓所有普羅大眾未來都能享受空中遊覽帶來的全新樂趣及體驗。」

安捷航空台東空中遊覽4月底即將上架開賣，想要搶鮮體驗的民眾，可密切留意各大旅行社線上平台。根據安捷目前的規劃，每日開出6個架次，每架次可容9人同乘，如有公司員工旅遊、小團體出遊、家庭日活動等需求，亦可直接洽詢各大旅行社。