台中市22日新增183例本土確診個案，比昨日139例增加44例，每日直線上升的數字，讓民眾為疫情延燒心驚膽跳，很多活動因應減少群聚紛取消，市府啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施，統整資源規畫「居家安心照護計畫」，今日正式上線實施，市長盧秀燕將在下午4時舉行防疫記者會，向市民報告疫情現況。

疫情暴衝，全國確診人數激增，台中市今日新增本土確診個案達183例，站上3位數的個案，恐造成確診者醫療資源緊張，市府依中央指示，全台1周內啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施，火速統整資源規畫「居家安心照護計畫」，今日正式上線。

盧秀燕指出，確診者居家照護可有條件留在家中，由台中市15家專屬醫院、442家醫療院所、149家社區藥局提供醫療服務，也成立29處居家安心照護關懷中心，提供完善的居家照護服務讓民眾安心。

台中市居家照護服務目前規畫分2大系統，一是衛生醫療方面，由衛生局和15家已簽約的照護醫院按責任區域，安排24小時的個案管理中心提供醫療服務，每日主動致電關懷、諮詢。

此外，必要時，可由專責照護醫院或台中市442家地方醫療院所，提供個案通訊、視訊診療服務；並於開立處方箋後，由台中市149家社區藥局送藥到府，安排綠色通道後送就醫。

目前市府持續招募合作藥局，號召社區藥局一起加入、共同抗疫。