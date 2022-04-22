2名30多歲男性從桃園搭火車到基隆彩券行偷竊刮刮樂，基隆市警局積極調查鎖定對象，終於逮捕犯嫌移送基隆地檢署。（基隆市警察局提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆一間彩券行，同時也在經營服飾店，3月31日晚間18時，2名30多歲男性前往店家，1人佯稱想要買衣服，店家暫時離開彩券櫃臺介紹，另1人趁空檔偷竊10本刮刮樂，店家發現彩券不見立刻報警，2犯嫌在桃園住家被逮捕。

據了解，2人是偷竊彩券行慣犯，曾經在基隆犯案有紀錄，也在台北市與新北市等處行竊，事發當天，兩人身穿深色衣服，印有「adidas」與「RO」字樣，也戴著帽子與口罩，1人吸引店家注意外，另1人除偷竊也拔除監視器電源。

當2人離開彩券行，店家發現店內10本刮刮樂不易而非，損失約20萬元立刻報警，警察先調閱店內監視器，發現需要更多資料，再調閱鄰近監視器，看到2名男子衣服上有明顯字樣，在基隆有犯案紀錄，初步先鎖定目標。

警方持續調閱監視器發現，2名男子刮刮樂得手後，立即到火車站離開基隆，回到內壢住家，將偷竊彩券在當地彩券行兌換，然而失竊彩券編號早就鎖定，警方取得最關鍵證據，立刻持拘票及搜索票逮捕2名犯嫌，移送基隆地檢署。

基隆市警察局提醒，雙人慣竊經常使用類似手法，一人吸引店家注意，另一人趁其不備下手偷竊，如果遇到類似狀況，一定要提高警覺小心，尤其店內監視器一定要確保能穩定運作，一旦發現任何可疑都最好馬上報警處理。