星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、巨蟹座、摩羯座面對感情最被動，往往會偷偷觀察對方，不敢主動告白，一直在原地等待，有時就這麼錯過了好機會。

▍1.金牛座

金牛座性格內向，在社交場合比較被動，不過他們個性很好，只要相處過就會有不錯的印象，所以往往擁有好人緣。金牛座在愛情中也很被動，當他們有喜歡的人，很容易想太多，怕在對方面前丟臉、說錯話，希望留下好印象，內心越喜歡就越糾結，結果根本無法正常表現，他們私底下可能會不停找好朋友們討論追求對策，偏偏遲遲不出手，只敢默默關心對方，如果能收到一點回應，就會開心到不行，但表面上依然平靜無波。

▍2.巨蟹座

巨蟹座沒什麼自信，如果遇到心動的對象，會感到更加自卑，擔心自己配不上對方，他們總是偷偷摸摸的觀察，從互動中去猜測這段感情的成功機率，他們很容易沒有安全感，在這種狀況下根本不太可能主動出擊，往往就這麼看著、等著，就錯過機會。巨蟹座心思細膩，過於敏感，如果察覺他們的心意，不主動說破的話，他們可能就會憋在心裡一輩子。

▍3.摩羯座

摩羯座口才不好，擔心自己主動開口卻搞僵氣氛，他們很怕尷尬，寧願當個隱形人，也不想要逼自己社交，當他們有喜歡的人，表現其實非常明顯，雖然不敢主動告白，也不敢明目張膽的追求，但他們會把注意力放在對方身上，聊天時態度也特別熱絡，雖然努力想要隱藏愛意，卻怎樣也藏不住。