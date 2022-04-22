COVID-19本土疫情確診連日創新高，為落實防疫，高雄市議員林智鴻今(22)日與「鳳山廚房美食聯盟」共同響應，在聯盟響應店家據點提供「隨身洗守護你」隨身洗手乳，讓到店顧客、外送夥伴可免費領取。林智鴻表示，希望透過店家強化防疫，讓顧客也安心消費，並呼籲大家戴好口罩、勤洗手，正向防疫、健康生活！

林智鴻指出，在去年因為疫情衝擊，「鳳山廚房美食聯盟」聚集成立，最近近期疫情嚴峻，接到許多店家反映營運問題，希望提供「隨身洗守護你」隨身洗手乳，鼓勵大家重視生活中各項防疫工作，在響應的聯盟店家可供消費顧客與外送夥伴免費領取，隨身攜帶非常方便，邀請市民一起團結、共同落實防疫。

「鳳山廚房美食聯盟」召集人Terry葉安祥表示，因應近期國內疫情嚴峻，許多餐飲店家生意連帶受到影響，這周餐飲店家營運大約下滑三至四成，目前正值與病毒共存的階段，除了各店家持續落實防疫措施，也希望透過贈送防疫小物的方式，讓顧客感到安心消費，呼籲消費者勿恐慌，聯盟店家與消費顧客齊心努力，共同為防疫盡一份心力。

蛋花湯民宿黃維恩指出，因為疫情影響出現大量客退訂朝，但她仍有信心，民宿為獨門獨戶管理，加強落實防疫也協助入住旅客做好各項防疫工作。嘉乙國際精品開發有限公司吳經理感謝智鴻議員媒合這樣的機會，為高雄市民防議共同盡一份心力。

林智鴻說明，目前首波提供「隨身洗守護你」隨身洗手乳在鳳山區的店家：碧南庄、熊廚、SMOKE思莫客風格餐飲館、彎豆冰城、可可米果、T恤手造館、風見雞鍋物食堂、夜宵入口、禮物藝術餐廳、唔泰泰、鳳川町、蛋花湯民宿、底加睏民宿、眷待期休憩所、天涯手工豆花、唐心幸福庇護工場等店家索取，未來將會持續增加據點，歡迎大家響應，一起加強落實防疫工作。(記者 賴奕熏報導)