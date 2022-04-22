新竹縣警局接獲多位家長報案，稱就謮國中 、國小的孩子在網路交友平台，認識自稱是桃園地區「小南門」的幫派分子，並要孩子加入幫派，每天至少有3千元生活費，少女每月更有5萬元「照顧費」，孩子因而離家出走失聯，疑遭幫派控制從事不法活動。

縣警局受理後由少年隊和刑大成立專案小組，20日在桃園市桃園火車站附近旅社，找到3名（2男1女）疑遭控制的失蹤少年，當場逮捕徐姓主嫌，依妨害家庭、 恐嚇及強制罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，徐嫌係利用網路交友平台吸收新竹縣市地區少年加入幫派，並向3名少年誆稱他是小南門幫派成員，上頭還有多位大哥，少年加人幫派每天至少有3千元生活費，少女每月則有5萬元「照顧費」，引誘少年加入幫派。

事後，少年查覺有異，欲脫離徐嫌掌控，徐嫌竟恐嚇稱其大哥知道少年的家人住址及年籍資料，如敢背叛雙手會被打斷。其間徐嫌更凌虐 、逼迫少年上半身赤裸，僅穿內褲自旅社內跑上大街以示膽量。

警方呼籲年輕朋友及家屬網路交友陷阱多，千萬不可輕言聽信，尤其青少年把對混跡幫派當成是很屌的事，幫派給少年利益及好處，只是想利用他們從事不法犯罪活動，並利用未成年身份逃避刑責。警方強調有決心打擊犯罪、剷除黑道幫派等不法份子，以淨化社會治安。