新竹市22日公布確診者足跡。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市22日新增23名確診個案，其中有 7 例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘8例新增個案尚在疫調中。新增個案中有1例為參加張惠妹演唱會個案，出現症狀後採檢確診。

22日所有確診個案中，再增1例曾參加阿妹演唱會個案，出現咳嗽、流鼻水等症狀後採檢陽性確診。另2例為建功國小及舊社國小學童確診案，建功國小班級22日起停課、預計5月2日復課，舊社國小為舊案衍生，該校班級已於15日停課、預計26日復課。竹市校園統計至22日共21校停課、3校復課，竹市目前累積24校停課或停班。

確診個案相關足跡包括巨城、全聯福利中心、大遠百等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡， 可自行至國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市確診累積人數截至21日共239人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1313人，康復出院人數73人。

衛生局表示，新竹市居家照護關懷中心21日啟動，符合條件的無症狀、輕症確診者，經衛生局評估後可採居家照護，截至22日中午止共6人接受居家照護，年齡介於26至63歲間。

另衛生局指出，國軍社區篩檢站21日共計篩檢567人，報告已全數確認，共計7人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。