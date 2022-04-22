俄烏戰爭持續將近兩個月，究這場戰事會打多久，引發全球高度關注！財信傳媒董事長謝金河表示，俄烏之戰會持續多久？只要看盧布的走勢就可略知一二，若盧布強勢，代表俄羅斯拿石油、天然氣換資金的力道仍強勁，戰爭可能持續很久。這樣的話，下一步就看美國如何出牌？

謝金河在臉書發文指出，俄羅斯入侵烏克蘭，進入持久的消耗戰，大多數人分析俄烏之戰都把焦點放在戰事及戰場上，但從經濟角度來看，俄羅斯的股匯市走勢可能也是重要的指標，尤其是盧布的走向。

他提到，戰爭一開打，俄羅斯股市率先休市，在美國及盟友對俄羅斯展開空前經濟制裁的那一刻，盧布最慘跌到157兌一美元，戰爭之前，盧布約在68上下，戰爭後，盧布隨之出現崩潰式的大跌。股市當然也一蹶不振。

謝金河解析，這次美國對俄羅斯的經濟制裁，最具威力的是國際通滙機制SWIFT，也包括石油、天然氣禁運，同時涷結俄羅斯寡頭大亨資產，可以說是招招致命。理論上，俄羅斯經濟從此將一蹶不振。俄羅斯股市重挫後就翻不起來，但盧布卻幾乎回到戰爭前的價位，盧布最高升至76左右，現在在82附近，也就是說，盧布比預期還強勁。

謝金河直指，盧布飆漲背後原因，原來是俄羅斯央行女總裁給普丁獻策，要求全世界的國家必須使用盧布來買石油及天然氣，甚至可能擴及農產品及稀有金屬。以盧布能夠回升那麼多來看，在普丁以更低價拋售石油、天然氣換現金的策略中，和拜登不同調的至少有三大咖，一個是中國，一個是印度，一個是德國。中印在邊界有多次衝突，這次向俄羅斯買油、氣，立場反而同步，尤其是印度趁低價囤積不少石油。德國則一直是俄羅斯的石油、天然氣最大買家，沒有退路。

至於俄烏之戰會持續多久？他認為，只要看盧布的走勢就可略知一二，如果盧布強勢，代表俄羅斯拿石油、天然氣換資金的力道仍強勁，戰爭可能持續很久。這樣的話，下一步看美國如何出牌？