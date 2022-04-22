「國光女神」蘇心甯（Lala），擁有姣好臉蛋與火辣身材，憑著擔任節目助理主持人走紅，在IG有55.4萬粉絲支持，足以見得其高人氣，經常透過社群網站與粉絲互動的她，近來PO文吐露內心話，不過一身火辣裝扮，讓一對傲人北半球幾乎呼之欲出，瞬間搶盡所有人目光。

蘇心甯（Lala）在臉書發文：「看清一個人何必揭穿，討厭一個人何必翻臉，活著總有我們看不慣的人，同樣的也會有人看不慣我們」，似乎是對近來遇到的事情有些許感觸，不過附上一張火辣穿搭照，立刻搶盡眾人目光，只見她身穿胸前深V剪裁的短版上衣，完全包不住一對傲人車頭燈，幾乎要從裡頭直接炸開，此外，一條深邃事業線更是清晰可見，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

眼見她一身清涼火辣裝扮，網友紛紛大讚：「女神好漂亮，好辣又性感喔」、「身材超辣的美魔女」、「這身材太火辣了啦」、「寶貝怎麼穿都看不膩」，也有不少網友對她的一席話大感認同：「做得好有人罵，不理他又罵人，讓人覺得可笑」、「世上型型色色的什麼人都有啊」、「平常心看待一切，做好自己就可以活得開心」。

蘇心甯雖然人美，演藝事業也相當順遂，但感情路卻屢經波折，除了遇到渣男之外，即使結了婚也是離婚收場，目前帶著女兒一起生活，被問及是否想再談戀愛、再婚，她則表示有考慮，但感情這種事不是說有就能擁有，強調：「要先有對的人出現啊」。