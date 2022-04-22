在60.82％股東出席的情況下，中福（1435）股東臨時會22日召開；會中通過了補選吳進成為獨立董事一席，及解除新任獨立董事的競業限制等各項議案及臨時動議提案。

22日中福的股臨會是由中福獨立董事高榮志召集，並擔任主席。

不過，市場指出，22日中福股臨會之所以能股東出席過半、合法召開，主要是股東陳建（家族持股8.5％），以及董事長黃立中的姐姐黃小茜（持股9.5％）也都出席。而這也可能意味著中福公司董事長黃立中所佔的股權已經居於少數。

22日中福股東臨時會通過議案有；一、確認110年8月3日股東常會討論事項第六案決議處分範圍即為中壢廠房之六分之一」。二、選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司出售福興公司股份交易案相關之一切財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核（盡職調查），並追究相關人等法律責任案。

三、選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司購買福興公司台中市西屯區青海路二段242之12號不動產交易案相關之財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核（盡職調查），並追究相關人等法律責任案。

四、補選吳進成會計師為新任獨董，並解除新任獨立董事競業限制案。

另外，股臨會也通過二項的臨時動議議案，包括，授權獨立董事高榮志及新選任獨立董事吳進成自行或委任檢查人，就中福公司最近一年所支出律師費及顧問費之合理性及必要性為查核案。以及，中福公司董事會應依公司法第193條之規定，依照本次股東臨時會之決議，解任正大聯合會計師事務所及簽證會計師羅裕民、劉慧萍，並委任國內四大會計師事務所為簽證會計師。