威廉（左）頭頂一盆水，進入湯屋闖關。（中視提供）

外景實境節目《綜藝玩很大》全新一季戰況進入白熱化，並坐穩同時段收視冠軍，在黑黃兩隊成員的一舉一動備受關注，每個人對於自己的表現也很在乎，這也使得對戰的火藥味越來越濃。

日前節目前往新竹尖石鄉拍攝，其中兩隊隊員都頭頂一盆水，進入湯屋闖關，有玩很大莽夫之稱的威廉，幸福升格人夫，但在節目中他卻遭遇重大挫敗。威廉腰上的雞蛋遲遲甩不進前方的杯子，玩到褲子溼整片，仍舊卡關，讓原本超前的黑隊因此輸了比賽，這讓他一度自責到說不出話來，更氣到差點摔出頭上的安全帽，其他隊員見狀趕緊上前安慰，才讓他稍稍平復心情。

求勝心爆棚的大家，更在玩遊戲中不慎受傷，黑隊擁有豐富表情包的郭靜，為了躲避敵隊的追擊而跌倒，敬業的她依舊強忍著傷痛完成遊戲，結束後兩隊一起上前關心郭靜的傷勢，雖然只是小扭傷，但兩隊男藝人都搶著用麻布手套塞冰塊及毛巾為她包紮，還以幽默的語氣試圖緩和緊張場面，而紀卜心也在旁搞笑哼唱〈在樹上唱歌〉，讓郭靜聽到哭笑不得，頓時佈滿溫馨的氣氛。

《綜藝玩很大》每周六晚10點在中視播出；每周日晚8點在三立都會台播出。