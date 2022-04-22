今天在大聯盟場上大都會以6：2擊退巨人，目前戰績是10勝4敗，成為聯盟首支拿下10勝的隊伍，這樣的情況恐讓人意想不到，因為去年他們整季僅拿下77勝85敗，在國聯東區排第3，不過本季在經過大肆補強後看到了成效，尤其是打擊火力大提升，使得他們在戰績排行榜上一枝獨秀。

The @Mets are the first team to reach 10 WINS this season 👏 pic.twitter.com/ecIizxmKXp — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 21, 2022

大都會雖然又傷了「地表最強投手」狄葛朗(Jacob deGrom)，但休賽期簽下的賽揚獎王牌薛爾瑟(Max Scherzer)表現出色，豪奪開季三連勝，此外過去令人堪憂的打擊實力大大提升，目前他們打擊率排全聯盟第3(.259)、得分第2(67)、打點第2(64)、自責分率第2(2.52)、每局被上壘率第2(0.97)，投打表現近乎完美，在主場、客場各拿5勝。

其中關鍵與補進打線有關，新援艾斯寇巴(Eduardo Escobar)本季有14安打、1轟5打點成績，打擊率.318，今天對巨人繳出3支1，正好敲出本季首轟。左外野手坎納(Mark Canha)有11安打、6打點，打擊率.379，今天繳出4支2、2分打點，右外野手馬泰(Starling Marte)有12安、2轟11打點，打擊率.235，今天沒上場。

Max Scherzer as a Met thus far:



🔸 3 starts

🔸 3 wins

🔸 Leads the NL in strikeouts pic.twitter.com/N2RHNy9qMe — SNY (@SNYtv) April 20, 2022

而當家游擊手林鐸(Francisco Lindor)本季表現突出，有16安打、4轟10打點成績，打擊率.308、攻擊指數1.034，今天5打數3安打貢獻1分打點，首局就開轟幫助球隊先馳得點，前幾天也曾擊出過再見安打，完全是球隊靈魂人物，更徹底擺脫上季的低迷，去年整季他打擊率只有.230。

FRANCISCO LINDOR'S FOURTH HOME RUN OF THE YEAR! 💥 pic.twitter.com/9gnqWCLAFu — SNY (@SNYtv) April 21, 2022

投手部分薛爾瑟寶刀未老，完全補上狄葛朗不在的空缺，此外剛加盟的明星投手巴西特(Chris Bassitt)表現穩定，目前戰績是2勝1敗，18局中責失6分，能送出20次三振，自責分率3.00。而狄葛朗預計還要休養至少2周，回來還得逐日觀察狀況，但目前大都會表現能讓他有足夠時間調整。