台中市豐原慈濟宮建廟300年，22、23、24日舉辦首次下鄉行，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線及市中心徒步祈安遶境，本次活動沿線共設有停駕(獻)交香點85處、遶境陣頭32陣。豐原警分局研判活動將對交通造成衝擊，也可能衍生相關治安事件，除投入自身建制警力加強交通疏導管制及安全維護工作外，亦向其他單位申請警力支援。
豐原慈濟宮今起一連3天展開遶境之旅，豐原分局對此嚴陣以待，研判遶境活動將對豐原市區交通造成衝擊，也可能衍生相關之治安事件，除投入自身建制警力加強交通疏導管制及安全維護工作外，亦向其他單位申請警力支援。豐原分局除派遣專責警力，以警用機車執行側護任務，必要時於路口指揮外，刑事警察將全程執行護轎，機動排除各種突發狀況。
分局長劉安杰期前多次召開分工會議，並擬訂各項具體作法，由偵查隊、各所所長分層實地親至各陣頭實施告誡、約制不得有脫序行為，要求各接駕點及茶水補給站切勿提供含酒精性飲品，以免信眾及工作人員有酒後駕車之違行或衝突事件，確保本次活動順遂。
劉安杰表示，慈濟宮遶境活動為豐原區年度盛事，呼籲參加信眾務必遵守防疫規範，全程戴好口罩，配合宗教活動防疫規範：「不鑽轎腳搶轎」、「接種三劑疫苗」及「避免群聚休憩」等，民眾如開車行經遶境路段時，務必遵守交通號誌及工作人員指揮，減速慢行，耐心禮讓活動隊伍先行，也請與會陣頭、民眾務必恪遵法律，嚴禁任何違法情事發生，豐原分局將展現嚴正執法決心、態度，確保活動安全，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。
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