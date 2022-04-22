豐原警分局除投入自身建制警力加強交通疏導管制及安全維護工作外，亦向其他單位申請警力支援。（警方提供）

豐原警分局除投入自身建制警力加強交通疏導管制及安全維護工作外，亦向其他單位申請警力支援。（警方提供）

台中市豐原慈濟宮建廟300年，22、23、24日舉辦首次下鄉行，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線及市中心徒步祈安遶境，本次活動沿線共設有停駕(獻)交香點85處、遶境陣頭32陣。豐原警分局研判活動將對交通造成衝擊，也可能衍生相關治安事件，除投入自身建制警力加強交通疏導管制及安全維護工作外，亦向其他單位申請警力支援。

豐原慈濟宮今起一連3天展開遶境之旅，豐原分局對此嚴陣以待，研判遶境活動將對豐原市區交通造成衝擊，也可能衍生相關之治安事件，除投入自身建制警力加強交通疏導管制及安全維護工作外，亦向其他單位申請警力支援。豐原分局除派遣專責警力，以警用機車執行側護任務，必要時於路口指揮外，刑事警察將全程執行護轎，機動排除各種突發狀況。

分局長劉安杰期前多次召開分工會議，並擬訂各項具體作法，由偵查隊、各所所長分層實地親至各陣頭實施告誡、約制不得有脫序行為，要求各接駕點及茶水補給站切勿提供含酒精性飲品，以免信眾及工作人員有酒後駕車之違行或衝突事件，確保本次活動順遂。

劉安杰表示，慈濟宮遶境活動為豐原區年度盛事，呼籲參加信眾務必遵守防疫規範，全程戴好口罩，配合宗教活動防疫規範：「不鑽轎腳搶轎」、「接種三劑疫苗」及「避免群聚休憩」等，民眾如開車行經遶境路段時，務必遵守交通號誌及工作人員指揮，減速慢行，耐心禮讓活動隊伍先行，也請與會陣頭、民眾務必恪遵法律，嚴禁任何違法情事發生，豐原分局將展現嚴正執法決心、態度，確保活動安全，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。