年底的台北市長之戰，引發政壇關注。港媒評論指出，可望代表國民黨出征的立委蔣萬安，以領先者之姿開跑，不料選情卻沒想像中樂觀，可能的對手現任台北市副市長黃珊珊，不僅獲得民眾黨黨主席柯文哲的支持，本身具泛藍背景，家族又出自藍營軍系，並具市政優勢；蔣日前拋出中正紀念堂改名「台灣建設紀念館」，引發深藍大反彈，只要黃喊出「維持原狀」，蔣恐就危險了。

香港媒體《中評社》今日（22）評論分析，從近年選舉可見一趨勢，藍營支持者不再「含淚投藍」，而是只求能拉下或教訓民進黨，而這並非只有蔣萬安能做到，黃珊珊只要訴求正確，也可能成為藍營支持者寄託的對象；一旦蔣基本票源鬆動，就可能被反棄，這場選舉便堪憂。

評論表示，台北市選民結構基本上對藍營較友善，這也是過去蔣萬安民調穩居冠軍的原因，可見這場選戰「顧好基本盤」的重要性。但蔣目前的各種操作，顯然針對年輕人、中間族群靠攏，中正紀念堂改名案就是最明顯的例子，這勢必將衝擊他固有的支持群。

對此，評論直言，蔣萬安主動拋出改名議題，引發國民黨內深藍極大反彈，至今仍未平息。黃珊珊擁有新黨、親民黨背景，家族又出自藍營軍系，只要喊出「維持原狀」，就有很大機會收割深藍支持者的認同。蔣必須在正式宣布參選後，展現出更強大的衝勁與爆發力，方能給藍營支持者耳目一新感受，將希望無懸念交付給他。