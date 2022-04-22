台北市7個公費PCR篩檢站，過去陽性率約0.3%，但自4月19至21日，陽性率已經上升至2.5%，篩檢增加、陽性率也增加，代表台北市12個行政區社區有多人感染。

根據統計，台北市截至20日止，居隔人數12,077人，停課學校144校、機構3所，共49,550人停課中。因應疫情台北市教育局拍板演練遠距教學，國、高中下週免到校改採遠距線上教學。

由於疫情不斷升溫，小朋友還沒有打疫苗，台北市學校停課標準可能要再調整。台北市長柯文哲表示，台北市有4萬9千名學生停課，如果政策不改，再過一個禮拜全台北市都可能會停課，所以主張以快篩代替隔離。

另外，有民眾投訴住在一廳三房一衛的公寓，室友前天確診，衛生局疫調判定只有確診者需居家隔離，另外兩名室友都不用，投訴者認為三個人一起使用公共空間，自己沒有被匡列，擔心自己會陰轉陽，也不知道自己到底該不該上班。

台北市副市長黃珊珊表示，疫調一定是問確診者本人，確診者自己認為與室友最近並沒有直接接觸，所以疫調同仁當時確定他們不是密切接觸者。像這樣接觸到確診者，沒有被居家隔離，有疑惑一樣可以打區級關懷中心通報，因為疫調時確診者沒有提出，或是其所說的內容可能跟接觸者的感受不同，希望接觸者主動通報。

不過，黃珊珊也說，因為居家隔離沒辦法匡列這麼多人，希望自主管理的人可以主動通報，疫調人員會進行進一步的疫調，有必要也會進行居家隔離相關，未來也將採取「以篩代隔」的方式。

眼看台北市傾向「以篩代隔」與病毒共存，在第一線專責醫院的藥師認為，雖然篩檢站和醫院的採檢量能有限，但自行快篩準確度也有待商榷，尤其小朋友難以忍受鼻腔採檢的疼痛不適，不過因為目前小朋友沒有打疫苗，有發燒症狀的小孩再篩檢就好。

此外，指揮中心指揮官陳時中坦言，國內20%感染人口不是不可能，將一步步朝向以篩檢代替隔離的方式面對疫情，目前醫療人員已開始實施，接下來會從關鍵基礎設施相關職業做起，考慮納入航空機組員等職業，邊做邊看，若大家接受度高就擴大到一般民眾。