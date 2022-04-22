陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平和士官張淯森，因挪用加菜金2880元，觸犯貪汙罪條例等罪責，分別遭判4年6月、1年有期徒刑，今獲蔡英文總統特赦。國民黨表示，「這是遲來的公道」，但根本問題是應該檢討制度缺失。

國民黨今指出，雖然蔡英文以特赦方式還給韓豫平等人清白，但根本的問題在於相關制度規範適用上有疑義，恐讓許多國軍官兵身陷類似案件的爭議中，蔡英文身為三軍統帥，除了動用總統權利為韓豫平平反之外，更應該負起責任檢討相關規範並予以釐清，避免讓盡心保家衛國的國軍弟兄蒙受不白之冤的事件一再重演。

國民黨認為，此案爭議多年，至今國軍「加菜金」支付規範適用對象的疑義仍未獲妥適解決，導致各方看法不一，再加上韓豫平等人遭受不符合比例原則的重刑判決，已經使得社會譁然，更造成國軍的不滿與心寒。

對於蔡英文的特赦，國民黨強調，雖然能讓國軍士氣稍有平撫，但癥結還是在於制度應用面的檢討改進，國防部應該儘快針對「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍做出適當的解釋，若有不合時宜部分應該儘快修訂，讓國軍弟兄能有確切的法令來依循，不要讓爭議案件不斷發生，打擊國軍士氣。

針對外界有特赦韓豫平將軍等人是為了特赦陳水扁前總統做準備的聯想與質疑，國民黨呼籲，蔡英文有責任對外清楚表明立場，韓豫平案並沒有任何公帑進到私人口袋，且不分朝野一致聲援韓豫平，皆認為韓豫平並無貪汙的事實與情事，與陳前總統所涉及的貪汙案件不同，請蔡英文應對於是否特赦陳水扁應該三思而為，絕不應該一併而論。