【旅遊經 編輯部報導】

《小兔彼得的故事》是英國作家「碧雅翠絲‧波特」創作的經典兒童繪本，於1902年10月由費德里克·沃恩公司首度出版，故事描繪了頑皮的彼得兔不聽媽媽的勸告，進入麥奎格先生菜園子裡偷吃的故事，至今已被翻譯成30多種語言出版，成為最暢銷的童書之一。而小免彼得至今120年了，累積不少喜歡小兔彼得的粉絲，為了邀請民眾來感受彼得兔的魅力，在台於即日起至5月29日在中市圖總館，首次舉行「小兔彼得120週年經典冒險旅程特展」，邀群眾感受百年經典文學魅力。文化局副局長施純福表示，今年適逢小兔彼得120週年，中市圖結合豐富館藏與民間出版社提供的珍藏展品，展出主題書展，館內變身為小兔彼得的世界，重現經典插畫場景，並展出珍藏孤本、袖珍版套書及立體書等，趣味十足。另外，為響應4月23日「世界閱讀日」，於昨(21)日在中市圖舉行特展開幕式，由小青蛙劇團帶來《小兔彼得的故事》精采故事，並打開由仁美國小學生繪製的生日卡片，祝福小兔彼得「生日快樂！」、繪本故事探索地圖、插畫場景布置，以及珍藏孤本、袖珍版套書、立體書和文創品等，內容豐富，歡迎民眾前來認識波特女士的創作故事。

小朋友於圖書館內閱讀小兔彼得繪本

小朋友跟家人一起認識小兔彼得故事中的角色

每個角落都有小兔彼得的蹤影，還有著色紙及信紙等

展場展出碧雅翠絲.波特150誕辰紀念幣

此次特展分為「童話大冒險」與「經典之旅」兩大主題。「童話大冒險」展區為120週年精選主題書展，同時介紹作家波特女士的生平、創作歷程、小兔彼得出版大事紀，展出繪本故事探索地圖及23個經典角色關係圖，更精選12處故事裡經典插畫場面與現實場景相互呼應，帶領民眾拜訪繪本裡的居民；「經典之旅」展區包含小兔彼得的珍藏孤本、袖珍版套書、立體書，以及紀念波特女士150週年的各款紀念幣，還可欣賞9部《小兔彼得與他的朋友》動畫故事等。

展覽期間也安排「經典不斷電」說故事活動、「我變成小兔彼得」Instagram濾鏡互動遊戲和小兔彼得親子講座，民眾觀展後可收集紀念章及免費領取小兔彼得著色紙。5月14日也邀請小大繪本館老師莊世瑩，辦理親子講座-「走跳120年的小兔彼得-小兔彼得的冒險旅程」。中市圖還特別彙整推薦書單，不僅適合親子共讀，青少年到樂齡族群均可沉浸在小兔彼得美妙的圖文世界中。

中市圖館長張曉玲表示，「小兔彼得」系列故事為享譽國際的兒童經典文學，無論在文學價值、插畫藝術、生態保育方面都具有深遠影響，是世界上最具知名度的經典童書之一，歡迎民眾在展期間跟隨小兔彼得的足跡一起去冒險，更多活動訊息可至中市圖官網(https://reurl.cc/mveKMA

)查詢。