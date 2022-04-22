【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣野百合為台灣特有的百合屬植物，而以「福爾摩沙」作為種名，因為適應性強可生長在差異大的生態環境之特性，一直以來也被視為台灣生命力的象徵，不需要太多的照顧與呵護，只要有充足的陽光和適當的溫度，就能夠兀自生長、昂揚開花，恰似台灣人的刻苦與堅強。

▲北海岸野百合佐一望無際的海景，讓遊客大飽眼福。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

近年來讓民眾大為驚豔的北海岸百合花海岸，目前開花已達4成，即將全面盛開，純白美麗的野百合佐一望無際的海景，讓遊客大飽眼福，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）也貼心提供賞花地圖，讓遊客便利欣賞美麗花海。

▲北海岸野百合佐一望無際的海景，讓遊客大飽眼福。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處表示，4月到6月正是百合花盛開的季節，台灣野百合具有芳芬香味、白色花瓣、花背中肋有明顯紫褐色條紋，是辨識它們的重要特徵，這個時節建議民眾可以至白沙灣入口意象、往麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、金山獅頭山步道、台電核二廠外（台二線路段）草坡及野柳地質公園內都可以看見百合花美麗的芳蹤。

北觀處提醒民眾拍攝美景時，多留意腳下注意安全，請勿踐踏及採摘花朵，依據「發展觀光條例」第64條規定，於風景特定區內破壞花草樹木者，可處新台幣5,000元以上3萬元以下罰鍰，讓我們一起維護當地的自然生態，讓更多人能夠共賞北海岸之美。

▲北海岸沿途風光優美，是一日小旅行的好選擇。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

民眾來到北海岸除了賞花，也可以順道造訪北海岸沿途的景點，民眾可來趟輕鬆自在的單車小旅行，北觀處已完成北海岸濱海自行車路線串接，南起三芝淺水灣，途經石門白沙灣的雙灣自行車道，沿著台二線，接續於中角灣旁的萬金自行車道，串聯野柳地質公園、龜吼維納斯海岸及萬里翡翠灣到基隆湖海灣，營造北海岸獨特的濱海自行車路線。

另外，民眾除了自行開車外，亦可搭乘台灣好行「皇冠北海岸線716」、淡水客運「862」、「863」輕鬆暢遊北海岸。

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