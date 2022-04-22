據Morningstar研究顯示，全球共有860檔基金和ETF以氣候為投資主題。氣候基金的資產在2021年翻倍至4080億美元，主要因為資金流入增加及更多產品推出帶動。中國在2021年首次超過美國，成為僅次於歐洲的第二大氣候基金市場。資產規模達到破紀錄的467億美元，較前一年增長149%。

潔淨能源及科技(Clean Energy/Tech)基金繼續領先於其他氣候策略基金，截至去年年底，它們佔此類基金資產規模的近60%，而氣候解決方案基金則佔近30%。

在台灣，共有5檔以氣候為主題於當地註冊的基金，包括日盛全球智能車基金、日盛全球抗暖化基金、中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF、聯邦低碳目標多重資產基金，及富蘭克林華美全球潔淨能源ETF，總資產規模合共約1.8億美元。

富蘭克林華美全球潔淨能源ETF(00899)而言，該基金主要追蹤標普全球潔淨能源精選指數（S&P Global Clean Energy Select Index），其中的最大成分股Plug Power擁有龐大規模的氫燃料電池業務。除了是產業的領導者，Plug Power也擁有全球約 90%的市占率，並與亞馬遜、家得寶、通用汽車和沃爾瑪建立了穩固的合作關係，這些客戶也為公司貢獻了超過50%的綜合收入。

Morningstar全球可持續發展研究總監Hortense Bioy指出：「全球基金投資者有越來越多的選擇來降低投資組合的氣候風險，並投資於與氣候相關的機會。中國雖然在氣候基金發展仍處於起步階段，但在2021年已超越美國，成為歐洲以外最大的氣候基金市場。中國氣候基金市場的迅速擴張，主要受惠於政府在經濟轉型議程中對氣候變化等環境問題的高度關注。」