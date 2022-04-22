下周國際新聞事件

04/25 周一 新加坡三月通膨

德國四月Ifo商業景氣信心

美國四月達拉斯Fed製造業指數

業績報告：Cadence

04/26 周二 南韓第一季GDP

日本三月失業率

美國三月耐久財訂單

美國標普/凱斯席勒房價指數

美國三月新屋銷售

美國四月黎奇蒙Fed製造業/服務業指數

業績報告：微軟、Alphabet、德儀、三星生物、發 那科

04/27 周三 API原油庫存

南韓四月消費者信心

澳洲第一季通膨

德國GfK五月消費者信心

越南四月外資成長

美國MBA抵押貸款

美國已簽約待過戶房屋銷售

美國三月貿易收支

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：Meta、高通、福特、瑞薩、愛德萬、SK　 海力士、樂金化學、意法半導體、德銀、賓士

04/28 周四 俄羅斯三月失業率

南韓四月商業信心

日本三月工業生產

日本三月零售銷售

日本央行利率決議

歐元區四月經濟信心

德國四月通膨

美國第一季GDP

美國(首次)請領失業救濟人數

業績報告：蘋果、亞馬遜、英特爾、推特、Sony、　 三星電子、現代汽車、諾基亞

04/29 周五 南韓三月工業生產

南韓三月零售銷售

澳洲第一季PPI

越南四月通膨

歐元區第一季GDP

歐元區四月通膨初值

俄羅斯央行利率決議

美國四月芝加哥PMI

美國四月密西根消費者信心

業績報告：現代Mobis、巴斯夫

影》發動機驚爆大火 美B-1轟炸機慘了
海外看世界》俄烏衝突對世界大格局的衝擊既全面又有限（金應忠）
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