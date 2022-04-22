下周國際新聞事件
04/25 周一 新加坡三月通膨
德國四月Ifo商業景氣信心
美國四月達拉斯Fed製造業指數
業績報告：Cadence
04/26 周二 南韓第一季GDP
日本三月失業率
美國三月耐久財訂單
美國標普/凱斯席勒房價指數
美國三月新屋銷售
美國四月黎奇蒙Fed製造業/服務業指數
業績報告：微軟、Alphabet、德儀、三星生物、發 那科
04/27 周三 API原油庫存
南韓四月消費者信心
澳洲第一季通膨
德國GfK五月消費者信心
越南四月外資成長
美國MBA抵押貸款
美國已簽約待過戶房屋銷售
美國三月貿易收支
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：Meta、高通、福特、瑞薩、愛德萬、SK 海力士、樂金化學、意法半導體、德銀、賓士
04/28 周四 俄羅斯三月失業率
南韓四月商業信心
日本三月工業生產
日本三月零售銷售
日本央行利率決議
歐元區四月經濟信心
德國四月通膨
美國第一季GDP
美國(首次)請領失業救濟人數
業績報告：蘋果、亞馬遜、英特爾、推特、Sony、 三星電子、現代汽車、諾基亞
04/29 周五 南韓三月工業生產
南韓三月零售銷售
澳洲第一季PPI
越南四月通膨
歐元區第一季GDP
歐元區四月通膨初值
俄羅斯央行利率決議
美國四月芝加哥PMI
美國四月密西根消費者信心
業績報告：現代Mobis、巴斯夫
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。