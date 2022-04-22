【旅奇傳媒/編輯部報導】今夏最霹靂的活動，2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」將於5月26日到10月10日，於福隆海水浴場正式開展，結合本土最經典IP「霹靂」打造三十六座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色一一刻劃呈現，活動期間更有霹靂偶像見面會讓您一睹霹靂英雄風采，以及福隆沙灘生活節的市集、音樂、美食攤位與您周周相見。

▲經典劇集《魔吞十二宮》銀豹 末日之狂。 圖：福容大飯店福隆／提供

繼2021「重溫皮克斯經典」沙雕主題後，今年沙雕展再度聯名經典IP「霹靂」，打造「霹靂傳奇‧掌中天下」活動主題，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。本屆作品共計36座，其中包含了經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，刀劈巨石的壯闊感；也可以走上「天虎令」的作品，與他一起御劍飛行，成為正道俠士的一份子！

本次作品更少不了在年初才上映的《素還真》電影場景，一進入到會場就能看到電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」在迎賓大道上與您相見歡，還有「素還真」在影中的一系列故事場景，讓您可以與師傅「八指麒麟」在樹下的愜意喝茶休息，或是體驗「素還真」懸絲診脈一診治百病的神技！

今年的主雕作品當然是第一男主角，8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生！36座霹靂沙雕作品，都讓參觀的旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事吧！

▲沙雕師創作魔吞十二宮《金獅》。 圖：福容大飯店福隆／提供

活動期間7月、9月預計舉辦兩場霹靂英雄見面會，除了Cosplay角色外，還有眾多霹靂英雄戲偶亮相，讓粉絲們在福隆一睹霹靂英雄的風采。東北角管理處也將在活動期間每個周末，舉辦福隆沙灘生活節，打造沙灘音樂會、市集、單車行的體驗行程，讓來到東北角的旅客能夠從早玩到晚，而主辦單位也祭出一系列好禮要送給參展民眾，活動期間只要來到現場與拍照上傳粉絲專頁，就能獲得萬元住宿券等好禮！

▲福隆國際沙雕藝術季5/26開展。 圖：福容大飯店福隆／提供

本次沙雕季也將與KKday推出沙雕季早鳥優惠活動，4/25-5/20期間單人套票含門票及夏日冰沙只要150元；雙人套票包含兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花只要350元，前100名購買還能再獲得KKday獨家野餐墊好禮！今年就來福隆打造最霹靂的夏日回憶，暢遊東北角再看沙雕曬太陽！

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