【旅奇傳媒/編輯部報導】為了讓更多民眾輕鬆出遊，愜意享受台灣美景，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處推出「台灣好行」-「關子嶺線」與「菱波官田線」旅遊專車共行經15個站點，串聯交通樞紐、經典老街、科館展覽與全台唯一的泥漿溫泉，現在適逢賞螢的季節，以及接下來的五一勞動節連假，獻給想出門遊玩又不想玩得太疲累的你，跟著台灣好行來趟懶人式旅遊！

▲探訪螢火蟲秘境。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處推出「台灣好行」-「關子嶺線」與「菱波官田線」兩條風格迥異的旅遊路線，行經7個旅遊區域，延伸範圍廣闊，「關子嶺線」可以享受深得在地民眾與觀光客喜愛的泥漿溫泉、古日式風情的南靖糖廠，而關子嶺溫泉源頭之一的寶泉橋也是旅遊熱點，喜愛生態旅遊想參加「南寮農村賞螢季」的遊客可搭乘「台灣好行-關子嶺線」至關子嶺站轉乘大台南公車黃13前往台南白河南寮社區探訪螢火蟲秘境。

▲新化老街。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「台灣好行-菱波官田線」則行經水陸都好玩的江南渡假村、烏山頭水庫，以及有大片綠地草原的官田遊客中心、川文山，還有新化老街、南科考古館來一趟歷史文化之旅，適合大手牽小手，一齊用五感體驗西拉雅的美好。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，官田遊客中心有廣闊的草原及漂亮的地景藝術，非常適合大小朋友前來踏青，趁著春日在大片的草原腹地配上涼涼的微風，曬一曬溫暖的陽光，野餐的感覺非常舒服！

為將觀光體驗向周邊拓展，搭乘台灣好行「菱波官田線」行經烏山頭之八田與一紀念園區外設有「非租不可」電動輔助自行車租借，以及「八八田自行車店」提供自行車租借之服務，在官田遊客中心這裡也設有「非租不可」電動輔助自行車租借，讓遊客一起騎著自行車漫遊「菱波官田線」一覽嘉南大圳風光、大崎村落創藝基地、隆田chacha文化資產教育園區等，也讓整體出遊行程更加豐富更加愜意！

▲新化老街。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「台灣好行-關子嶺線及菱波官田線」也即將推出各式各樣包含食、宿、遊、購、樂優惠之套票，今年更規劃「寫下我與西拉雅的故事」寫真套票，幫您邀請專屬攝影師隨身紀錄你與西拉雅的美好瞬間，更多資訊與套票優惠，敬請期待！

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