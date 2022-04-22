【旅遊經 編輯部報導】2022澎湖國際海上花火節即即將於4月25日開幕，活動至6月30日，期間每週一、四演出，另5月21日觀音亭加場、5月28日七美、6月11日望安、6月25日吉貝，總計24場花火秀，適逢澎湖花火節20週年，Klook於開幕25日當天也同步推出「1元玩遍澎湖陸、海、空」一日快閃活動，民眾有機會用一塊錢，盡情享受澎湖夢幻的碧海藍天，跳島浮潛、星級吃到飽餐廳、海上拖曳傘等，來一場海陸空之旅。4月25日一日快閃活動，中午12點免抽開搶，都有機會用1元預訂，以「1元玩遍澎湖陸、海、空」！

參加七美島浮潛一日遊體驗，欣賞特殊的玄武岩景觀及海蝕洞，還能潛入海中

澎湖由眾多大小的島嶼所組成，坐擁得天獨厚豐富的海洋資源、浪漫的漸層沙灘，以及新鮮海產等，遊客可計劃至「七美島浮潛一日遊」，搭船沿途欣賞特殊的玄武岩景觀及海蝕洞，還能跟著教練潛入海中，欣賞壯觀的珊瑚礁群；或是到隘門沙灘體驗好玩又能輕鬆擺拍的「透明獨木舟」，一探清澈見底的水下豐富多采的奇景；玩累了還能到福朋喜來登宜客樂海港百匯自助餐廳享用最新鮮的頂級食材，除了新鮮蝦蟹外，還有現切爐烤牛肋排等肉品，在Klook預訂還可享清酒、啤酒等無限暢飲。

隘門沙灘體驗好玩又能輕鬆擺拍的透明獨木舟

澎湖除了陸地有特有的文化風情，還有夢幻沙灘、海水風情和藍天白雲的「亮」相，不妨計劃一場飛上空中享受翱翔天際的暢快感，澎湖海上拖曳傘體驗將帶給旅客最特別的視覺饗宴，以不同視角俯瞰迷人的澎湖蔚藍海岸線，再以安全而不落海的方式回到船上，在黃昏時刻體驗，更能於空中俯瞰夕陽倒映在海面上的美麗景色。

海上賞花火帆船體驗

夜晚超夯的夜釣小管體驗

福朋喜來登宜客樂海港百匯自助餐廳最新鮮的頂級食材

澎湖海上拖曳傘體驗，以不同視角俯瞰迷人的澎湖蔚藍海岸線

歡慶澎湖花火節20週年開幕，4月25日中午12點在Klook準時限量開搶1元指定陸、海、空商品，消費者只要前往Klook澎湖活動頁面，預訂指定商品，並於結帳時輸入指定優惠碼，即可用1元預訂，優惠碼使用順序以結帳先後順序為主，其中包括原價2,680元的海上賞花火帆船體驗、原價1,400元的跳島一日遊行程與海上拖曳傘、夜釣小管、透明獨木舟體驗、福朋喜來登酒店自助晚餐、甚至是澎湖租車等豐富行程！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

圖片：Klook提供