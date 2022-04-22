北市一名張姓室內設計師與友人在餐廳喝酒聚餐，竟惡作劇對女服務生襲臀，事後對女方上前抗議及理論充耳不聞，還與同桌友人一起嘲笑、霸凌對方。張男遭檢方依性騷擾起訴並具體求處4月徒刑，台北地院認為他行為惡劣，且未與被害人和解，加碼重判他6月徒刑，得易科罰金。

2021年9月29日22時許，張男在北市松山區某餐廳與友人喝酒聚餐後，趁被害人背對餐桌出手襲臀。被害人供稱，當下自己發現被摸便質問張男，但張男僅背對她不回應，還跟同桌友人一起笑她。張男則否認性騷擾，辯稱聚餐當下因氣氛歡樂，他只是喝完酒惡作劇，堅稱絕對沒有摸到被害人，是被害人看監視器看圖說故事。

經勘驗餐廳監視畫面，法官認為，若張男沒襲臀，被害人不可能自找麻煩甚至甘冒遭人訕笑，陷己於窘境上前理論。張男及在場友人都是年逾40有社經地位的男人，卻在酒酣耳熱之際，在年僅20餘歲的被害人身後大聲討論女人身材、臀部，還不斷比劃物化女性，進而出手襲臀。張男等人的行為已不僅是性騷擾，更是性別霸凌，不重判不足以昭顯法院杜絕職場性騷擾的決心。

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