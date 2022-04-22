【旅奇傳媒/編輯部報導】繁花盛開，春意浪漫，交通部觀光局參山國家風景區管理處將於4月23日至5月22日舉辦「2022南庄花卉節」活動，今年以「向左走、向右走」的浪漫故事軸線，於南庄遊客中心、情人巷、南江水岸廣場、蓬萊溪護魚步道打造4處大型花卉藝術打卡點，並串連南庄周邊在地協會、部落、學校一起打造22處花卉亮點，帶領遊客「向左走」與南庄傳統相遇，「向右走」翻轉南庄印象，並結合在地特色籌劃花卉餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等花卉主題活動，將生活藝術融入客庄觀光！

▲2022南庄花卉節於南庄遊客中心、情人巷、南江水岸廣場、蓬萊溪護魚步道打造4處大型花卉藝術打卡點。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，今年4處大型花卉藝術打卡點以不同主題延伸。南庄遊客中心廣場與南庄街景的浪漫「相遇」；南江水岸廣場鋪上如調色盤的花毯，搭配涼亭座椅與山巒美景的「相守」；結合活潑可愛的喔熊組長及精緻的休憩角落溫暖的「陪伴」；護魚步道優美景致與城市框景內旅人的「想念」，透過空間與裝置藝術的結合，以日常的城市街景，搭配街道家具的意象，融合傳統文化與現代藝術的作品，將慢城浪漫氛圍渲染至南庄的每一隅。

▲兼具花卉餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等元素，將生活藝術融入南庄觀光。 圖：參山國家風景區管理處／提供

苗栗縣副縣長鄧桂菊指出，參山處將許多觀光資源及人脈帶到南庄，並連續4年舉辦南庄花卉節，從現場佈置之用心、活動之豐富來看，南庄觀光仍可以在疫情下，展現不錯成績。水保局台中分局長邱啓芳表示，這幾年國旅正夯，中部旅遊表現成績斐然，參山處正是幕後推手之一，未來要更加強合作苗栗農村旅遊。

更多花卉節活動與報名資訊請上2022南庄花卉節網站或查詢「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁。

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