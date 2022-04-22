陸軍花東防衛指揮部前參謀長少將韓豫平（左）。（資料照/陳君瑋攝）

【LIVE直播】總統頒布特赦令 花防部少將韓豫平召開記者會說明

因挪用加菜金貪汙定讞的花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平（如圖）、士官張淯森，蔡英文總統22日以落實罪刑相當之憲法原則、顧念國軍將士服務軍旅貢獻，批示特赦，韓在立院召開記者會，4次鞠躬感謝各界的協助，並強調在國家有需要時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家。（張鎧乙攝）

花防部前少將參謀長韓豫平獲特赦，今天下午召開記者會感謝各界。（張鎧乙攝）

因挪用加菜金貪汙定讞的花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平（如圖）、士官張淯森，蔡英文總統22日以落實罪刑相當之憲法原則、顧念國軍將士服務軍旅貢獻，批示特赦，韓在立院召開記者會感謝各界的協助，並強調在國家有需要時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家。（張鎧乙攝）

蔡英文總統今(22日)以落實罪刑相當之憲法原則、顧念國軍將士服務軍旅貢獻，批示特赦因挪用加菜金貪汙定讞的前國軍少將韓豫平及士官張淯森。韓豫平為感謝各界的支持與協助，於今下午3時在法院中興大樓會議室召開記者會表示，在還給他清白之身後，在國家有需要時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家。

第一時間得知獲特赦的反應？韓豫平透露，第一時間知道以後，我跟內人、全家感激蔡總統三軍統帥，全家都很感激她，非常謝謝，也謝謝有很多委員對我提出很多協助，總而言之謝謝大家這段期間給我的協助。

韓豫平說，接獲總統特赦令，內心非常激動，誠心誠意的謝謝三軍統帥蔡總統！榮譽是軍人第二生命，這是從軍40年以來的核心價值，自始至終從未改變。要感謝的人很多，如最先召開記者會的劉世芳委員、管碧玲委員、林靜儀委員、蔡適應委員，及持續關注的鄭正鈐委員、陳以信委員、林思銘委員、湯蕙禎委員、吳秉叡委員等朝野立委。

韓豫平表示，感謝多位立法委員還有多位長官、退伍軍人團體等，在我遭遇人生最大困境之際給我溫暖鼓勵跟支持，我相信這不是唯一案例，社會上還有很多受委屈的人，無論是否為軍人都希望獲得公平對待，抱持哀矜勿喜心情面對。他說，自己是備役軍人，在還給他清白之後，「在國家有需要我的時候，我義無反顧接受徵召前往戰場，請國人繼續支持國軍，謝謝大家」。

退休俸部分，韓豫平表示，謝謝蔡總統給我的特赦，讓我生計跟後續生活沒有後顧之憂，相關後續退俸處理會跟律師研究。

媒體問到有沒有什麼話想對時任花防部指揮官劉德金說？韓豫平說，這些事情對他來講，讓他重新認識自己、重新歸零。感謝地檢署檢察官與各級法官讓他重新檢視我自己，要感謝任何人，包括指揮官劉德金。

前國軍少將韓豫平及士官張淯森於104年分別任職陸軍花東防衛指揮部之參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，宴請下屬餐會之3名軍眷，費用共計2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法之罪刑，分別遭處4年6月、1年之有期徒刑並宣告褫奪公權。

總統府發言人張惇涵表示，總統感念國軍官士兵保家衛國之貢獻，以及國軍眷屬之奉獻，考量本案情節之特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守之國軍。張表示，韓豫平、張淯森2人所涉貪污等罪，依原確定判決所認定之事實，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，而餐會宴請之3位民間人士皆為軍眷，以團體加菜金宴請，縱有行政作業之瑕疵，惟衡諸一般社會通念，尚無不合人情之處；復以本件支用之金額甚微，而量處之刑度極重，致生罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情。

張惇涵表示，蔡總統考量韓豫平、張淯森兩人上開情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕。為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益之處罰，爰依赦免法第3條後段之規定，均予以特赦， 使其罪刑之宣告均為無效，以濟司法之窮，並彰顯政府重視國軍保家衛國之貢獻，以及保障軍眷安定生活之良意。