中方海軍首部航母主題宣傳片

就在4月23日中方海軍建軍73周年前夕，官方公布了首部航母主題宣傳片，明顯暗示第3艘航母即將公開亮相。

據中方官媒《環球時報》22日報導，專家說，這艘可望擁有電磁彈射器等幾項新技術的航母可能會在2022年內下水。

影片中介紹了中方研製第1艘航母「遼寧」艦、第1艘自製航母「山東」艦，還有航母艦載機殲-15的計畫。而在影片最後，出現一名和母親通電話的海軍軍官，兩人對話中，母親催促他快生「三胎」，而他則回答「好，安排」。雖然兩人繼續通話，但鏡頭卻依序由左到右，從「遼寧」艦，「山東」艦的照片，接著便轉向右邊的空位。

《環球時報》指出，這很明顯在暗示，中國第3艘航母即將到來，而網民在社群網上留言表示興奮，並問會不會直播下水典禮。還有人問，003型航母來了，殲-31新型艦載戰機什麼時候才會來？

外媒先前報導，原本003型航母預計在周六下水，以慶祝中國海軍建軍73周年，但由於上海新冠肺炎疫情影響，而必須推遲。此外，有些人推測，新航母可能以江蘇省命名。