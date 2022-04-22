疫情圖

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中央22日公布新竹縣新增48例本土確診案例，其中15例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診，6例仍疫調中。因中央預計確診人數將會暴增，縣長楊文科緊急成立跨局處「新竹縣防疫緊急應變中心」，盡早整合縣內各項資源，準備好迎接防疫全新階段。

衛生局長殷東成說，確診除疫調中的6例外，其餘42例皆為輕症或無症狀，分別為21位男性和21位女性，年齡分布在5到89歲，多數為青壯年，12歲以下佔5例，65歲以上佔4例，症狀多為喉嚨痛、咳嗽和發燒，無症狀者有14人。

地區分布為竹北市16例、湖口鄉9例、新豐鄉4例、寶山鄉1例、新埔鎮3例、關西鎮2例、竹東鎮6例，及芎林鄉1例，均安排收治醫院或是集中檢疫所治療。

新竹縣疫情趨勢目前以校園、教育機構師生感染、延伸家庭群聚為主，其次為職場群聚和跨城市旅遊活動史，今日確診者有5人為12歲以下，分別是2名幼兒和3名學生，同時社區不明感染源持續增加。

楊文科呼籲縣民做好防疫，盡速完整接種疫苗，現階段疫情以輕症為主，民眾仍須避免染疫，但不必過度恐慌，縣府已透過社區篩檢保持醫療量能，加強疫苗施打、藥物整備、輕重症分流為防疫工作重點。新竹縣社區篩檢站22日到24日下午6到9時，在大安醫院急診室提供篩檢服務。

同時提醒鄉親，萬一被通知確診怎麼辦？

請留在家中、等候通知、一人一室、不得共餐、配戴口罩、觀察自身症狀，有一些常常摸的接觸的東西要消毒，回想曾經的接觸者並通知對方。

萬一接觸過確診個案怎麼辦？要注意什麼？

如果曾經共餐、居住、或未配戴口罩面對面15分鐘以上，就是密切接觸者，需先在家自我隔離，並通知衛生局安排採檢。如果是密切接觸者的接觸者怎麼辦？自我健康監測等待該名接觸者採檢，看陽性或陰性，假如陰性就排除。