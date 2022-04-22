「奇萊玩一夏」自行車輕旅行，規劃以文化、生態、海洋為主題，推出3條路線，讓遊客漫遊花蓮。（市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所推廣低碳深度新玩法，推出「奇萊玩一夏」自行車輕旅行，消息一出，報名即秒殺。今年再度規劃3條特色路線，以文化、生態、海洋為主題，搭配部落文化探訪、食魚教育、手作體驗及在地食材風味午餐等，將辦12梯次，4月22日凌晨零時開放網路線上報名。公所說，因活動6月舉行，屆時再視疫情滾動調整。

已舉辦第3年的「奇萊玩一夏活動」，受來自各地的遊客喜愛，市公所不僅年年規劃不同路線，同時也朝向更為精緻的遊程。今年規劃3條特色路線，有騎程休閒級的月牙灣漫遊，約30公里、還有中階級的鯉魚躍銅門約50公里，以及挑戰級的勇闖太魯閣約70公里，路線跨越花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、以及新城鄉、秀林鄉等5鄉。

市長魏嘉賢表示，民眾即使連續3年報名參加，也能騎乘不同的路線，用不同的角度欣賞花蓮。今年3條路線都極具特色；這次還走入新城鄉、騎進太魯閣，帶領大家用低碳旅深度走入花蓮，發覺花蓮之美。

「月牙灣漫遊」全程約30公里，花蓮火車站出發，沿兩潭自行車步道一路往北，從七星潭眺望無垠而蔚藍的太平洋、在洄遊吧體驗館體驗食魚教育及品嘗具特色的鮮魚便當、前往光隆博物館，最後抵達新城鄉的保安宮，一探逾百年的廟宇文化。

「鯉魚躍銅門」約50公里，這是一條結合文化風貌與自然生態的騎乘路線。到古蹟吉安慶修院，並造訪位居木瓜溪畔的銅門部落，這裡有著名的太魯閣族傳統砍刀鍛造技藝，民眾也將體驗DIY手作山豬牙祈福項鍊，並且享用美味的部落風味餐。

「勇闖太魯閣」是歷年來各路線中騎行里程最長的一條，來回長達70公里。路線橫跨花蓮市、新城鄉及秀林鄉，沿途可以飽覽美麗的自然風光，也可以體驗別具特色的人文景觀。踏上自行車，穿梭過蓊鬱193縣道，進入百餘年的新城老街探訪打卡熱點、喝杯酸甜的檸檬汁，騎到太魯閣的長春祠一覽飛澗自山壁灑落的絕世美景。

「奇萊玩一夏」與MIT機能服飾品牌BATIS合作，採用今年春夏微機能服飾科技聯手打造專屬機能T恤，報名即可獲的市價1180元BATIS速乾吸濕機能T恤1件；另外還有許多超值好禮。凡12歲至70歳且140公分以上，具自行車騎乘經驗且騎行穩定度佳者，皆能參加。4月22日零時零分開始報名，可上花蓮市公所官網或花蓮市文化觀光資訊網。