台中市北區大湖里一處私娼寮，囂張攬客從事色情交易，挑戰公權力，警方祭出鐵腕，今日由市府派員拆除四間違建。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市北區大湖里一處屢遭居民檢舉的私娼寮，囂張攬客從事色情交易，挑戰公權力，警方祭出鐵腕，報請市府都市發展局稽查，認定違章建築事實明確，且涉及危害公共安全，22日上午由市府派人強制拆除4間違建，當地民眾透露，常見「鶯鶯燕燕」在附近尋找目標，疫情期間更擔心形成防疫破口，警方掃蕩色情，還給地方清淨空間。

當地居民表示，大湖里內暗藏的私娼寮，不法業者無視公權力，在疫情期間仍繼續違法攬客，意圖從事性交易，恐形成防疫破口，將色情趕出社區。

台中市警察局第二分局表示，大湖里一處屢遭居民檢舉私娼攬客從事色情交易，影響社會善良風俗，從2020年起多次強力掃蕩，共查獲妨害風化案件共10件67人，並依法移送台中地檢署偵辦。

警方祭出鐵腕，運用「第三方警政」策略，主動報請市府都市發展局稽查，認定違章建築事實明確且涉及危害公共安全，22日上午由市政府派人強制拆除，展現掃除治安汙染源的決心。

警察局第二分局分局長陳家銘強調，房東應過濾慎選租客，勿心存僥倖、影響治安公安，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法移送法辦，場所違規違建部分，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除。

「全面掃除不法行業倖存空間」，陳家銘表示，不讓不法業者有投機僥倖機會，呼籲民眾如有發現違法情事或重大犯罪可疑徵候時，勇於向警方舉報，將犯罪趕出居住社區，確保台中宜居城市。