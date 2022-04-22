警方致贈感謝狀、禮品給阻詐有功的人員。（警方提供）

詐騙案件層出不窮，幸好有機警熱心的金融機構行員與便利超商店員在民眾匯款、購買點數或操作ATM時主動關懷提問，發現異狀即時通報警方成功攔阻免於受騙。新北市淡水警分局統計，今年3、4月，轄內阻詐金額達230餘萬，分局長黃南山於今（22）日前往各金融機構及超商致謝，並致贈「警銬杯」，表揚行員與店員的機警與細心。

其中，本月6日淡水竹圍地區的永豐銀行，一名70歲吳姓老婦人聽信網路上「投資理財老師」的實力，欲匯款150萬元，被徐姓女行員察覺可疑，通報警方前來協助，經警員耐心解說後，成功阻止婦人匯款。

本月11日，1名29歲林姓女子險遭網友詐騙，稱見面需先會保證金，林女一邊操作ATM一邊詢問細節，李姓超商店員感覺有異，告知恰巧前來巡邏的員警，經警方關心解說後，林女才驚覺差點受騙，沒有將2000元匯出。

淡水警分局呼籲，現今各類詐騙如「猜猜我是誰」、「假投資詐欺」、「假交友」等犯罪手法屢見不鮮，且都是透過電話、網路平台及社群網站取得被害人的信任後騙取財物得逞，民眾如發現可疑，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證，多一分留意，就可以少一分損失。