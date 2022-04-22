裕電能源攜手京站時尚廣場，一同大力響應「世界地球日」，以「綠電、綠能、綠美學」之品牌概念，一齊打造同時具備快充與慢充的「YES來電電動車充電站」，一站滿足車主充電、購物、餐飲及娛樂等日常所需，更宣布五月將共同把理念化為實際行動，結合環保與公益概念，共同注入環境友善的力量。

裕電能源總經理高秀枝表示，3月底國發會正式公布「台灣2050淨零排放路徑」揭示了政府規劃藍圖。而全球碳排放量有四分之一來自海、陸、空運等交通運輸，其中七成來自陸上交通，因此如何降低「陸上交通」這類日常交通工具的碳排放，其實是節能減碳行動中最重要的一步。

裕電在4月22日世界地球揭露與京站的合作意義重大，除了雙方擁有綠色生活的相同核心理念外，京站位於台北市重要交通樞紐交九用地上，周遭交通便利性高，而且提供了優質的購物、餐飲、娛樂環境。

考量京站時尚廣場的立地優勢，位於京站停車場B5F的「YES來電充電站」除了首次呈現裕電能源全新的自建站CI設計外，也配置了快充設備可提供車主緊急補電，同時配置了慢充設備讓車主在購物、享用美食及看電影的同時可以悠閒充電，充份的實現了裕電能源「停車即充電」的理念。

裕電能源希望透過簡單的活動鼓勵大眾將愛護地球的理念化為實際行動，也希望透過鼔勵大家近距離體驗森林遊樂區的美麗，落實做公益以外也為地球及下一代的自然環境盡一份心力。