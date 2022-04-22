網紅「小玉」朱玉辰日前利用Deep fake換臉技術，將不少藝人、政治人物及網紅的臉合成到AV女優臉上，再將假A片上網販售，不法獲利1338萬元，遭83名受害者提告，今(21日) 首度開庭，小玉當庭認罪，並表示願和119名被害者和解，對此，受害者之一的鄭家純(雞排妹)拒絕和解，同樣慘被換臉的網紅奎丁（王乙晴）發聲不會原諒。

奎丁昨（21）日在Instagram發布現時動態，她截圖小玉換臉謎片新聞，用紅線畫上重點，法庭上有告知小玉「如有獲得原諒，量刑會少很多」，小玉開完庭後向被害人鞠躬道歉，小玉說「在這邊我已經坦承犯行， 向所有被害人在這邊致上非常誠摯的歉意，謝謝。」

此回應令奎丁火冒三丈，她憤怒寫下「道歉也是，不道歉也是，都不會原諒。」，強調就算小玉道歉，或者不道歉，她都無法原諒小玉的犯罪行為；奎丁繼續發現時動態，上傳一張在Google搜尋自己名字的截圖，一整排都是換臉相關的搜索詞和網頁，她崩潰表示「一直到現在，網路上一打名字搜尋到的這些，誰是開端？傷害又是誰造成的呢？」

奎丁曝即使小玉被抓，網路上還是有她被AI換臉的搜尋結果。（圖／奎丁facebook）

奎丁先前在Youtube有上傳一支影片是回擊小玉，奎丁說其實她很害怕，怕這些換臉謎片是集團式操作，會不會因為她揭發真相遭到不法分子的報復，擔心自己走在路上會不會被打。她找來同樣是受害者的女性，她們坦言看了都很不開心，一定會難過，還有受害者的家長看到後氣到晚上睡不著，被勸不要拋頭露面做網紅這一行了，也有人因為換臉事件，形象受影響，損失十幾萬元的工作。