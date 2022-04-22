華視新聞台屢出包，在誤植共軍襲台跑馬字樣後，又播出「台北凌晨下起拳頭大冰雹」、「大屯山爆發」等錯誤訊息，對此，藍委賴士葆痛批，執意52台給華視的NCC主委陳耀祥不敢出面扛責，真的可以下台了。

賴士葆今在臉書發文表示，華視新聞台很像在演鬧劇，一天連續兩次出包，作為新聞台，播報的內容最應該具備消息準確、嚴謹查證的起碼標準都談不上，竟然播出涉及國安層級會製造恐慌的假新聞。

賴士葆直言，原本52頻道的中天新聞台，因為意識形態不容於當道，被政府以公權力下架。NCC陳耀祥欽點公廣集團的華視，結果沒多久就讓人見識到華視的內控管理機制完全失靈的不堪窘狀，社會在等待陳耀祥出來說話，整組機器壞了，只讓董事長和代理總經理請辭就夠了嗎？

針對華視屢屢出包，賴士葆痛批，獨立機關的NCC完全像個小媳婦，陳耀祥不敢出面扛責，為何當初執意要給華視，如今證明華視的起碼競爭力都不足。NCC表示最重可罰200萬元，華視的經費來自納稅人的民脂民膏，華視犯錯，納稅人買單，NCC手上有的是籌碼，除了罰鍰還，可以停播、吊銷執照。NCC以最嚴苛甚至莫須有的理由對待中天，現在完全放水、包庇華視的雙重標準。

賴士葆稱，檢調早該發揮對政治的敏感度調查，監察院對於政府機關如此怠忽職守的機關為何不立案調查。陳耀祥把獨立機關變成政府的附隨組織，一切仰望上意，真的可以下台了。