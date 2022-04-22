華視昨天接二連三出包，作為主管機關，文化部部長李永得今天下午出席國立台灣交響樂團「2022青年音樂創作競賽」頒獎典禮時表示，「這的確是一個不應該發生的事情，這也顯示出華視內部的播控作業、內部管控、SOP，還有人員的心態是有很大的改進空間。」此外，李永得也提到，必須快點解決董監事改選問題。

華視董事長陳郁秀深夜辭職，在一封寫給內部同仁的信中也指出，公廣組織在設備都已經老舊，部分人員跟不上時代，對此，李永得表示，他尊重陳郁秀看法，「不過我想這些問題發生，最根本的原因還是工作環境的問題，這個工作環境來自於董監事的改選遲遲無法完成，造成經營團隊不穩定，所有的主管幾乎都是代理的，所以會造成同仁、員工工作心情上的一些不穩定，我想這是一個很重要的原因，這個原因我們必須要快速解決。」

李永得表示，在這個會期已經積極和立法院朝野黨團溝通，最近也獲得共識，會在最快時間重啟公廣集團董監事審查委員會程序。對於陳郁秀請辭，他表示尊重和感謝，「其實我也非常感謝延續下來的董事長和董監事，因為我們兩年半以前就應該完成改組，他們不是戀棧職位，他們是接受我們請託繼續幫忙公共電視，因為新的一屆董監事還沒完成，所以他們願意繼續負起這個責任，我也非常感謝他們。」