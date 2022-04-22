台東縣府22日於藝文中心廣場設快篩站。（蔡旻妤攝）

台東今＋35，確診個案概述。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區快篩站持續開設。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣22日新增35名確診者，CT值介於12.4至36.98之間。從疫調結果初步推論，成功地區活動足跡者有13例、酒吧延伸5例、小吃部延伸8例、1例有外縣市旅遊足跡、2例與確診者有接觸、5例為池上一家人、1例為台東人於花蓮任軍職。

疫情延燒到軍方營區內，陸軍台東某營區傳出有官兵確診，軍方表示已做好相關處置，該名確診官兵昨日收假返營，出現喉嚨不舒服症狀，已立即安排前往醫院治療，經快篩及PCR採檢為陽性確診，該員目前住院治療中。

軍方指出，相關密切接觸者除已匡列隔離也完成篩檢，採檢全數陰性，營區已完成消毒工作，為避免疫情傳染，營區內採分艙分流運作，目前不影響戰備整備及相關課程訓練。

衛生局說明，從初步疫調了解，昨天公布的球場、酒吧以及小吃部確診者足跡互有重疊，今日新增的酒吧5位確診者多為4月17日、18日前往消費，小吃部延伸出的8位確診者足跡多為4月15日到4月18日。

另外，池上有一家庭5人皆確診，推估因家中有成員於花蓮就學，該校老師有確診而傳染，相關疫調仍持續進行中。

此外，台東縣府22日於藝文中心廣場設快篩站，截至上午12點止，結果篩檢計200案、目前有2人陽性，已安排PCR採檢，並持續疫調及匡列中；下午快篩服務也持續進行，衛生局呼籲為減緩醫療人員耗損並珍惜醫療資源，僅先提供有與確診者同時段足跡重疊的民眾進行篩檢。