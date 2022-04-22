那那大師即將在7月開唱，他昨（21日）上李懿主持的家事訪談節目 《叮咚飛利浦＋1》，李懿一見到有「女明星鬆弛劑」之稱的那那大師就興奮地大喊：「我好鬆，我好鬆，我鬆了！超鬆的！」還表明「我是音癡」，想跟那那大師學習他著名的「滾喉音」，因為她曾在家裡搜尋那那大師的影片練習，交往近7年的男友看了充滿黑人問號：「你在幹嘛？」但李懿說：「後來被我發現他洗澡時自己偷練。」

聊到飲食習慣，那那大師說他不吃牛、羊肉和蔥蒜，但喜歡吃水果，特別喝飲料一定要喝有果肉的，問他為什麼不吃蔥蒜？他說：「從小吃了就以吐收場，所以我都會把蔥蒜挑出來。」。於是《叮咚飛利浦＋1》最著名的「家事挑戰賽」單元，就安排他和李懿就以「碎冰沙果汁機」進行PK，兩人邊製作冰沙還邊玩起以「愛」為主題的接歌考驗，李懿連唱了王心凌〈愛你〉、張惠妹〈愛什麼稀罕〉、李心潔〈愛像大海〉等歌曲，果然有五音不全的實力。

原本那那大師的演唱會去年8月就要舉行，因疫情延至今年7月，他透露目前進度：「歌單已經確定，來賓不只一位，好朋友們會一起共襄盛舉，看好朋友可能比我的演唱會還精彩。」首次開唱會有票房壓力嗎？他說：「還好，賠錢就賠錢，我過得很隨緣，對（開唱）沒有慾望也不強求，是因為粉絲們一直吵。」但他還是認真地去學唱歌跟練舞。