白宮副國安顧問辛格（Daleep Singh）周四表示，為了抑制通膨，美國或許可以降低一些中國非戰略性商品的關稅，如自行車或服飾等。

辛格表示，前川普政府徵收的關稅可能提供政府一些談判籌碼，但這些關稅不具戰略目的，中國也祭出了類似的報復性關稅。

他在「布列敦森林委員會」（Bretton Woods Committee）舉辦的活動上表示：「所以這就是機會，可能是這個通膨居高不下的時候，也可能是中國自己也有非常嚴重的供應鏈問題，或許我們可以從這方面做點什麼」。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）已經重啟一項豁免程序，可能降低部分中國商品關稅，但並未大動作大批取消對數千億美元中國商品徵收的關稅。

辛格表示，美國可以利用關稅來推進具有戰略性的重要工作，例如強化關鍵的供應鏈、保持美國在基礎技術方面的領先地位，以及維持國家安全。但對於那些不涉及這些戰略性目標的產品，實施這些關稅的理由並不多，我們為什麼要對自行車、服飾或內衣褲徵收關稅？

美國財政部長葉倫去年12月也曾表示，透過重啟豁免程序來降低川普時代對中國商品課徵的進口關稅，可能有助於緩解一些通膨壓力，但她也強調這並不會「改變遊戲規則」。

辛格並表示，中國國家主席習近平顯然想透過經濟和科技的主導地位實現霸權，但美中兩國在某些領域仍可以進行合作，例如對抗氣候變遷。他並表示，習近平可能繼續仰賴中國國營企業和國家重要企業，而這些企業也將繼續取得大量的政府補貼。