本士情確診數迅速攀升，民眾防疫相關商品需求大增，凱撒飯店連鎖旗下的線上購物商城「凱撒美食EAT-N-GO」推出「台北凱達防疫五星美食箱」，民眾宅在家中只要按下一鍵，五星級主廚團隊親手烹調的美味鮮凍料理整箱直送，不論是在家防疫或居隔，最多高達18項的美味料理道道精彩，有別於市面委外代工場粗糙口味的調理包，台北凱達防疫五星美食輕鬆加熱後美味如同現做，讓您在防疫期間也不虧待全家人的胃。

「凱撒美食EAT-N-GO」線上商城首推二款防疫五星美食箱，為了讓民眾荷包不失血，特別以原價約7折~75折的最優惠價格提供，1,999元起就能享受包含凱達主廚私房滷肉、甘蔗麻油雞、紅燒及清燉牛肉麵等黃金組合，五星美饌一次享用。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，疫情升溫「宅食」勢必將迅速成為民眾用餐的選擇，有感於疫情期間大家都開始「自煮生活」，凱撒美食EAT-N-GO線上商城特別針對想在家享用高檔美食的家庭，推出二款凱達防疫五星美食箱。主廚精選的「精緻箱」，包含兩道經典牛肉麵與六道美饌，原價2,690元八道的美味鮮凍料理，現在74折優惠等於每箱只要1,990元；原價5,670元的「澎派箱」7折優惠價也只要3,990元！內含四道經典牛肉麵與十三道美饌再加贈一包特製滷肉飯醬，高達十八個品項超划算，多樣選擇讓宅食的餐桌上更加豐富，為了方便民眾減少外出的機會，線上商城更推出免運費的服務，凱達防疫五星美食箱預計在4月22日上線開賣，在您準備蔬果的同時，五星美食鮮凍料理更是冰箱不能缺少的好選擇，一鍋熱水、一把剪刀就能讓五星美味還原上桌。

因應疫情及被隔離的風險，凱撒飯店線上商城推出--凱達飯店五星美食防疫箱於今日（4月22日）暖心開賣，吃好料也能吃的很划算。凱撒美食EAT-N-GO︱線上商城推出的「防疫五星美食精緻箱」內有（兩道經典牛肉麵+與選六道美饌共八道，原價2,690元特惠價1,990元、約74折）台灣本島免運。「防疫五星美食澎派箱」內有四道經典牛肉麵加十三道凱達美饌，加贈特製滷肉飯醬一份共18道，原價5,670元、 特惠價3,990元、約7折，台灣本島免運。