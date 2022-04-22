行政院顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝，有意參選新竹市長，其與現任市長林智堅的關係引發關注，一度還被視為林智堅接班人。鄭坦承，自己與林智堅看法並非全相同，特別是在重大建設的議題上，例如鐵路地下化應優先於大車站平台的設計、棒球場改建應直接遷移到南寮地區，以及新竹市的大眾運輸系統方案。但鄭強調，兩人雖意見不同，卻一起在為守護台灣、建設新竹的理想，繼續堅持下去。

鄭宏輝今日（22）在臉書發文直言：「我必須承認，新竹市有幾個重大建設議題，我確實跟林智堅市長的看法不同。」

鄭宏輝表示，最近新竹市民、媒體朋友一直在關心，他參選新竹市長，似乎沒有在第一時間收到林智堅的祝福？鄭強調，事實上他們一直都是在為台灣、為新竹並肩作戰的好戰友，且市政工作都是一棒接一棒，他當然也高度期待得到林的祝福與支持，他也一直很欽佩、支持林所推動的市政。

然而，鄭宏輝也坦言，他必須要承認，對於一些重大建設的議題，他跟林智堅市長的看法確實不同。例如：一，鐵路的地下化，應該優先於大車站平台的設計；二，棒球場的改建，應該直接遷移到南寮地區；三，應該立刻升級新竹市的公車系統，規劃竹科高架橋的道路立體化，持續推動捷運系統軌道建設，作為交通的短中長期改善方案。

對此，鄭宏輝指出，他雖與林智堅市長意見不同，但他們還是一起為故鄉在打拚的夥伴。每個首長都有他的市政藍圖，就像拼拼圖一樣會有先後順序，無論如何，他們都還是會繼續一起，為守護台灣、建設新竹的理想，繼續堅持下去。