高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，其中，居家隔離期間陰轉陽22例，外縣市旅遊史25例，特定娛樂場所5例，密切接觸者61例，由於疫情在校園內蔓延，高雄市長陳其邁表示，經過疫調，若發現周遭班級風險不高，將以快篩代替隔離，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

高市府衛生局表示，中央公布高雄22日新增117例本土確診個案，但由於有4例個案的居住地或工作地位於外縣市，已由中央轉銜至其他縣市，外縣市旅遊史25例具有較高的風險，其中，台北11例、花蓮3例、屏東3例、台中2例、彰化2例、台南2例、新北1例、雲林1例，而特定娛樂場所則增加5人確診，為了避免娛樂場所傳播鏈再度暴發，防疫團隊將會以較嚴格的方式加以疫調、匡列。

高雄22日新增117例本土確診個案，這也是自台灣有疫情以來，高雄本土確診數首度破百例，高雄市長陳其邁表示，經過疫調，若發現周遭班級風險不高，將以快篩代替隔離。（本報資料照片）

高雄市長陳其邁表示，經過詢問發現各縣市校園的疫情都有逐步蔓延的趨勢，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有2間學校全校停課，另有74個班級停課，居家隔離人數共2348人、自主健康管理人數共2789人。確診師生疫調後，若評估風險不大，即便有活動足跡重疊，也將會採取以快篩代替隔離的方式執行。

另外，陳其邁也宣布高雄補習班及兒童課後照顧中心的相關防疫規定，即日起，員工必須接種3劑疫苗才能入班，若人員患有呼吸道症狀，應立即就醫，並快篩陰性後才可進入班級，並且務必確實執行清消、人員基本資料造冊，高市府教育局將加強稽查。

高市府衛生局也公布相關足跡，包含環球影城、欣欣市場、卡拉包泰式餐廳、羅馬帝國商務酒店、風格髮型設計、私立冠南文理短期補習班、肯塔基美語鳳山直營校、華瑋文理補習班、大和樂休閒釣蝦場、新光三越高雄三多店、彩虹林小吃部、168商務酒店、公有國民市場等等均列入確診足跡。