老舊公寓居隔怎麼取物？ 陳時中：把鑰匙丟下來

新冠肺炎確診數攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布1周內啟動個居家照護管理措施，允許69歲以下、未懷孕、洗腎的輕症及無症狀個案在家隔離。有民眾擔憂，雙北許多公寓沒有管理員、對講機，要如何取餐、取藥？指揮官陳時中今表示，若有這樣的極端情況，可以請地方政府幫忙解決。如果是他，會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓，或用繩子把鑰匙送下樓。

外送工會今表示，外送員1天送餐要接觸的地點高達50個至100個，以現在隔離觀察期10天而言，就有500至1000個接觸點，呼籲政府成立「外送防疫國家隊」，招募自願的外送夥伴，提供完善的防護措施，並加發較高額度的防疫津貼，專門配送居家隔離者、確診居家照護者。

對此，陳時中回應，對於居家隔離、確診者，我們要求不接觸，而不是要求接觸，並沒有讓他送到房間，或親自交給確診的人，而是放置在門口。我自己沒有叫過外送，但有看別人叫過，都會電話聯絡說，幾點幾分到、放在什麼地方。

有民眾擔心，雙北許多公寓沒有管理員、對講機，要如何取餐、取藥？陳時中表示，一些公寓在樓上通常有解鎖的裝置，若沒有解鎖裝置、沒有對講機，也有電話可以聯絡藥師、外送員，聯絡是沒有問題的。

對於一定要從樓下開鎖的情況，陳時中表示，可以再來幫忙想辦法，並表示如果是他，真有這樣的情形，也只要把鑰匙丟下來，讓外送員消毒、噴乾淨，再開門上樓，把鑰匙放在門口還給對方，或是拿一根繩子把鑰匙送下來，都有方法在。不過這種情形應該很少，若有，也是非常極端的情況，我們可以請地方政府幫忙解決。