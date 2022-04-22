中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增3,859例COVID-19確定病例，分別為3,766例本土個案及93例境外移入；18萬人份Paxlovid新冠口服藥物抵台；因應疫情進入社區流行階段，台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣之醫院，除例外情形外暫停探病。

今年4月21日公布之本土病例案41432、案43353至43369，經疫調，案41432為4月16日、案43353至43369為3月30日自越南入境，改判境外移入病例。今日新增11例中症及1例重症病患。

另外，指揮中心日前與輝瑞藥廠簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中18萬人份藥物抵台，預計今年第二季內完成交貨。

指揮中心指出，口服藥物符合現行輕重症分流、居家照護等防疫模式需要，將陸續配賦至醫院及社區核心藥局存放，經醫師評估治療效益與風險，充分告知病人後，給予符合條件病人治療。

此外，因應疫情進入社區流行階段，為防範疾病於醫療機構傳播、保全醫療量能，即日起調整醫院探病管制措施，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣之醫院，除例外情形外，暫停探病。