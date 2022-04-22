信邦(3023)公布第1季財報，單季稅後盈餘為6.8億元，年增16.11%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.9元；儘管大陸上海、昆山等華東地區仍未完全解封復工，信邦初估，第2季營運有機會比第1季好。

第1季為傳統淡季，信邦因各業務訂單強勁，業績淡季不淡，第1季合併營收69.62億元，較去年第4季成長7.61%，較去年同期成長16.2%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.72%，季增2.59個百分點，年減0.34個百分點，第一季營業費用率較去年同期增加1.36個百分點，為人員擴增、業務開發費用增加及運輸費用大幅上漲所造成：單季稅後盈餘6.8億元，較去年同期成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%，單季每股盈餘2.9元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，第1季合併毛利率較去年同期減少0.34個百分點，係受原物料成本上漲所影響，但較去年第4季增加2.59個百分點，主要為銷售產品組合改變，第1季工業及醫療等較高毛利率產品之比重增加，較低毛利率之消費性產品比重降低所致；第1季經營環境與去年第4季相似情形下，營收較去年第4季成長7.61%，營業費用僅成長0.24%，營業費用率較去年第4季減少1.08個百分點；受惠於新台幣及人民幣的貶值，第1季營業外利益較去年同期及第4季分別增加1.02億元及0.67億元；第一季營運在毛利率回升及營業外收益的挹注下，繳出稅後淨利為公司成立以來歷史高點之佳績。

近期大陸上海、昆山等華東地區因疫情防控仍未完全解封復工，信邦初估，第2季營運有機會比第1季好。