德國企業軟體大廠思愛普(SAP)周五公布第一季營收增加11%，在雲端業務大力推進下，表現優於預期；但該公司指出，由於退出俄羅斯影響，營收減少了3億歐元(約3.25億美元)。

思愛普在本周稍早表示，將完全退出俄羅斯市場，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。

思愛普說，經調整後今年獲利將減少3.5億歐元，並將承擔8000萬至1億歐元的公司重整費用。

儘管在俄羅斯的業務受影響，該公司維持今年的雲端部門營收預測，按固定幣值計算，預計將在115.5億至118.5億歐元之間。

公司第一季總營收按固定幣值計算從去年同期的63.5億歐元成長到70.8億歐元，年增11%，表現優於預期；根據Refinitiv調查，分析師預測為68.7億歐元。

在截至三月底的第一季，思愛普的雲端和軟體部門營收年增12%，來到60.6億歐元。

財務長Luka Mucic說，當前的雲端訂單以健康的速度繼續成長，繼續支持著公司的長期計劃和今年的前景信心。

思愛普第一季衡量新業務的雲端訂單年增28%，來到97.3億歐元。

第一季調整後每股獲利0.63歐元，低於預估的1.07歐元，主要是公司投資的創投公司Sapphire貢獻較少所致。