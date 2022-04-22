藝人納豆年初腦中風開刀治療，住院復健期間，身體狀況逐漸改善，估計已復原8成左右，有望4月底就能出院返家，不過近來爆出3月從國泰醫院轉院至榮總之外，還傳出明年有意復出的消息，引發外界關注。

根據《鏡週刊》報導，納豆腦出血傷及腦神經，手術後住院復健期間，狀況大幅改善，雖能下床走路，但腳步仍不太穩，此外，由於腦神經受損，雖認得人臉卻不能立刻想起名字，不過身體狀況恢復8成左右的他，預計最快4月底就能返家休養，但卻傳出3月轉院復健，根據《三立新聞網》報導，主要是復健需要長時間，而父母就住在天母，因此才選在離家近的榮總，方便在旁照料。

依依白色情人節時曬出與納豆合照放閃。（依依臉書）

如今本土疫情升溫，醫院也加強院管制，尚未打第三劑疫苗的他，復健療程及進度恐怕會嚴重落後，因此只能待在在家中復健，對此，經紀人表示不方便回應這些傳聞，不過根據《ETtoday星光雲》報導，知情人士透露納豆表示希望明年回歸台視節目《綜藝三國智》，不過仍要看到時復原狀況如何在做決定，強調絕對不會勉強復出。

女友「依依」在納豆生病住院後，每天都在旁邊細心照料，他曾公開表示依依是遇過最好的女生，還為了她改變生活習慣，更在情人節送上999朵玫瑰花示愛，依依則在今年白色情人節曬出合照放閃，只見兩人牽手對望笑得十分燦爛，感情可說是相當穩定。