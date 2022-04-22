花防部前少將參謀長韓豫平獲特赦，今天下午召開記者會感謝各界。（張鎧乙攝）
花防部前少將參謀長韓豫平獲特赦，今天下午召開記者會感謝各界。（張鎧乙攝）

針對22日總統批示特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森一事，司法院回應尊重憲法及赦免法賦予總統之特赦職權，但因本案另經檢察官聲請再審，現仍在法院審理中，本案認事用法之適法性仍有受再審審查之可能性，基於維護審判獨立，不便表示意見。

司法院指出，本案所適用之現行貪汙治罪條例構成要件及刑度若有修法之必要，司法院也尊重法規主管機關及立法院之職權。

蔡英文總統特赦前少將，司法院表示尊重。（本報資料照片）
蔡英文總統特赦前少將，司法院表示尊重。（本報資料照片）
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