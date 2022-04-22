蔡英文特赦前少將韓豫平 司法院：尊重總統職權 15:352022/04/22 中時 林偉信 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花防部前少將參謀長韓豫平獲特赦，今天下午召開記者會感謝各界。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花防部前少將參謀長韓豫平獲特赦，今天下午召開記者會感謝各界。（張鎧乙攝） 針對22日總統批示特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森一事，司法院回應尊重憲法及赦免法賦予總統之特赦職權，但因本案另經檢察官聲請再審，現仍在法院審理中，本案認事用法之適法性仍有受再審審查之可能性，基於維護審判獨立，不便表示意見。 司法院指出，本案所適用之現行貪汙治罪條例構成要件及刑度若有修法之必要，司法院也尊重法規主管機關及立法院之職權。 蔡英文總統特赦前少將，司法院表示尊重。（本報資料照片） 蔡英文特赦韓豫平、張淯森 國民黨：遲來的公道 華視接二連三出包 李永得：快速解決董監事改選問題 #蔡英文 #特赦 #前少將 #韓豫平 #司法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文特赦少將韓豫平 法務部曝：特赦證明一天內送達 12:582022/04/22 社會 公廣集團董事長陳郁秀請辭 李永得：尊重決定 11:222022/04/22 生活 法扶桃園分會分會長就任 盼助弱勢民眾 15:202022/04/22 寶島 總統特赦韓豫平、張淯森 律師：持續爭取無罪判決 13:242022/04/22 政治 《會計法》動手腳除罪化 只會更難看 04:102022/04/22 政治要聞 噁男突抓女服務生屁股 她氣炸理論反遭譏 法官加碼重判 14:472022/04/22 社會 影／獲蔡英文特赦 前少將韓豫平感謝：國家需要我願前往戰場 14:512022/04/22 政治 鄭麗文嗆這麼想替扁解套 有種就提《赦免法》 04:102022/04/22 政治要聞 政壇大咖斷言綠營的「他」快惹火蔡英文了：敢吵恐被打死 11:382022/04/22 政治 蔡英文上任後2次特赦！首次特赦原住民王光祿是這原因 10:432022/04/22 政治 律師點名1人喊話蔡英文「可考慮特赦」 網一聽故事全哭了 14:122022/04/22 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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